Собянин: тринадцать направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО Минобороны сбили тринадцать вражеских дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

К месту падения обломков беспилотников уже подъехали сотрудники всех необходимых спецслужб, добавил мэр столицы.

Ранее ночью Собянин уже сообщал об отражении очередной атаки БПЛА в Московском регионе. Вскоре к месту падения обломков БПЛА в Зеленограде прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.

Аэропорт Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА временно закрыт на прием и выпуск авиарейсов.