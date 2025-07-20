02:13Мэр Москвы
Собянин: тринадцать направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО Минобороны сбили тринадцать вражеских дронов, летевших в сторону Москвы, в ночь на воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
К месту падения обломков беспилотников уже подъехали сотрудники всех необходимых спецслужб, добавил мэр столицы.
Ранее ночью Собянин уже сообщал об отражении очередной атаки БПЛА в Московском регионе. Вскоре к месту падения обломков БПЛА в Зеленограде прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.
Аэропорт Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА временно закрыт на прием и выпуск авиарейсов.