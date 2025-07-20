Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник во время атаки на Москву в ночь на воскресенье, 20 июля. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на месте падения обломков БПЛА уже работают представители экстренных служб.

Накануне вечером системы ПВО уничтожили еще один дрон, летевший на Москву. Всего 19 июля в столичном регионе было перехвачено 18 вражеских беспилотников.

На фоне отражения атаки БПЛА столичный аэропорт Шереметьево вновь объявил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.