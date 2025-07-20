Силы ПВО перехватили 40 беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами вечером 19 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Около половины воздушных целей – 21 БПЛА – уничтожили над территорией Брянской области. Еще девять дронов сбили в Калужской области, четыре – в Московском регионе, по два – в Курской области и над акваторией Черного мора, а также еще по одному – в Тульской и Белгородской области.

Ранее из-за падения обломков БПЛА в Каменске-Шахтинском Ростовской области загорелись несколько частных домов на улице Советской. Предварительно, один мирных житель пострадал.

Кроме того, удар беспилотника по высоковольтному оборудованию стал причиной частичного отключения электроснабжения на территории Запорожской области. В скором времени бригады электриков вернули свет в дома.