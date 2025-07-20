01:42Мэр Москвы
Собянин: экстренные службы работают на месте падения обломков в Зеленограде
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотника в Зеленограде. Принимаются все необходимые меры, сообщил Сергей Собянин.
"Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Этой ночью силы ПВО пресекли еще одну воздушную атаку противника, уничтожив беспилотник на подлете к Москве. К месту падения обломков сразу же прибыли представители спецслужб.
В связи с отражением очередной попытки атаки БПЛА московский аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву