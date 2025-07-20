Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Фото: министерство обороны РФ

Системы ПВО отразили атаку еще одного украинского беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы, в ночь на 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 13 беспилотников, летевших на Москву. Таким образом, на момент публикации количество уничтоженных БПЛА в столичном регионе этой ночью достигло 15.

В связи с отражением атаки дронов все московские аэропорты ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов. Сначала меры безопасности начали действовать в Шереметьево, потом – во Внуково, Домодедово и Жуковском.