Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА на подлете к Москве в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 20 июля было ликвидировано 16 беспилотников на подлете к Москве. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда.

В связи с этим ночью были введены ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время меры безопасности распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позже ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.