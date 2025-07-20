20 июля, 10:01Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны уничтожили три БПЛА на подлете к Москве в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 20 июля было ликвидировано 16 беспилотников на подлете к Москве. Большая часть дронов была сбита в районе Зеленограда.
В связи с этим ночью были введены ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время меры безопасности распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.
Позже ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.
Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву