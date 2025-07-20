Собянин: силы ПВО уничтожили еще три летевших к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр.

На фоне отражения атак в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Уточнялось, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее система ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один БПЛА, атаковавший Москву в воскресенье, 20 июля. До этого российские силы пресекли еще одну воздушную атаку противника, но обломки дронов упали в районе Зеленограда. Тогда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

