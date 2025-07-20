Временные ограничения введены в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения введены на работу в аэропорту Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 20 июля ограничения на полеты были введены в аэропорту Шереметьево. Позже меры безопасности также распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.

Такие меры вводились в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе. По последним данным, минувшей ночью было ликвидировано уже 16 беспилотников на подлете к Москве.

В скором времени ограничения на полеты отменили во всех столичных аэропортах.