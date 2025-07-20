Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, все московские аэропорты вновь открыты и работают в штатном режиме.

Этой ночью ограничения на полеты были введены сначала в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время меры безопасности распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.

Такие меры вводились в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе. По последним данным, в ночь на 20 июля было ликвидировано уже 16 беспилотников на подлете к Москве.

В скором времени ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.