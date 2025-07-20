20 июля, 04:05Транспорт
Все столичные аэропорты сняли ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Таким образом, все московские аэропорты вновь открыты и работают в штатном режиме.
Этой ночью ограничения на полеты были введены сначала в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время меры безопасности распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.
Такие меры вводились в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе. По последним данным, в ночь на 20 июля было ликвидировано уже 16 беспилотников на подлете к Москве.
В скором времени ограничения на полеты отменили в аэропорту Шереметьево.
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