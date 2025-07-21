01:18Транспорт
Ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московские аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
При этом полеты в аэропорту Жуковский ранее осуществлялись по согласованию с соответствующими органами. Теперь же воздушная гавань полностью закрыта на посадку и вылет.
Временные ограничения также продолжают действовать в аэропортах Шереметьево и Внуково. Подобные меры ввели в связи с отражением очередной атаки БПЛА противника в Московском регионе.