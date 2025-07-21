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00:36

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Аэропорт Жуковский объявил о введении временных ограничений на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Прием и выпуск воздушных судов в аэропорту теперь осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Кореняко уточнил, что данные меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Подобные ограничения введены в аэропорту Жуковский на фоне угрозы атаки БПЛА в Московском регионе. По данным Сергея Собянина, в ночь на понедельник, 21 июля, силы ПВО уже уничтожили один дрон на подлете к столице.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. Вместе с тем в Шереметьево и Домодедово меры безопасности уже отменили.

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