Собянин: ликвидирован еще один БПЛА, летевший к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник на подлете к Москве в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Немногим ранее силы ПВО уничтожили еще два дрона, летевших в сторону Москвы. О возможных последствиях воздушной атаки пока не сообщалось.

В связи с отражением очередной атаки БПЛА в столичном аэропорту Внуково продолжают действовать ограничения на полеты. Воздушная гавань осуществляет прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами.