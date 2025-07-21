Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:22

Мэр Москвы

Собянин: ликвидирован еще один БПЛА, летевший к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вражеский беспилотник на подлете к Москве в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Немногим ранее силы ПВО уничтожили еще два дрона, летевших в сторону Москвы. О возможных последствиях воздушной атаки пока не сообщалось.

В связи с отражением очередной атаки БПЛА в столичном аэропорту Внуково продолжают действовать ограничения на полеты. Воздушная гавань осуществляет прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика