Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы поздно вечером в воскресенье, 20 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО уничтожили еще два беспилотника на подлете к Москве. Таким образом, всего 20 июля в столичном регионе был уничтожен 31 вражеский дрон.

В связи с угрозой БПЛА в московском аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты. Прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.