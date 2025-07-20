"Аэрофлот" сообщил об изменении расписания из-за ночных ограничений на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание из-за ночных ограничений на полеты в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом заявила пресс-служба авиакомпании.

"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", – говорится в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что пассажирам отмененных рейсов было предложено оформить вынужденный возврат билета или изменить его на последующие рейсы. Подобная возможность распространяется на рейсы, которые выполняются в ближайшие десять дней от даты отмененного вылета.

Оформить возврат или переоформить билет на другой рейс пассажиры могут через форму обратной связи на сайте, контакт-центр или в офисах собственных продаж компании.

"Кассы авиакомпании в аэропорту Шереметьево временно не осуществляют возврат и переоформление билетов. В кассах и офисах продаж "Аэрофлота" не осуществляется возврат денежных средств за билеты, приобретенные у агентов, включая сайты-агрегаторы", – говорится в сообщении.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что задействованные службы авиакомпании в данный момент работают в усиленном режиме для уменьшения сдвигов в расписании и обеспечения информирования пассажиров.

В ночь на 20 июля ограничения на полеты были введены сначала в аэропорту Шереметьево. Спустя некоторое время меры безопасности распространились на Внуково, Домодедово и Жуковский.

Такие меры вводились в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе. По последним данным, минувшей ночью было ликвидировано уже 16 беспилотников на подлете к Москве.

В скором времени ограничения на полеты отменили во всех столичных аэропортах.