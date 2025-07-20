Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

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В столичном аэропорту Шереметьево введены ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уточняется, что прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – указал он в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье, 20 июля, аналогичные меры несколько раз вводились в этом аэропорту. Во второй половине дня ограничения коснулись не только воздушной гавани Шереметьево, но и аэропортов Внуково с Домодедово.



Позже Шереметьево возобновил работу в штатном режиме, но из-за принятых мер время обслуживания пассажиров могло быть увеличено, предупреждали в аэропорту.

