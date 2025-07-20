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20 июля, 17:20

Транспорт

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов после вводившихся ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Режим "Ковер" снят", – указали в аэропорту.

Из-за вводившихся мер время обслуживания пассажиров может быть увеличено, предупредили в Шереметьево.

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в аэропорту несколько раз в воскресенье, 20 июля. Позже работа воздушной гавани осуществлялась в штатном режиме.

Во второй половине дня запрет на прием и выпуск воздушных судов вновь коснулся Шереметьево, а также аэропортов Внуково и Домодедово. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

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