20 июля, 17:20Транспорт
Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск воздушных судов
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Аэропорт Шереметьево возобновил прием и выпуск самолетов после вводившихся ограничений. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Режим "Ковер" снят", – указали в аэропорту.
Из-за вводившихся мер время обслуживания пассажиров может быть увеличено, предупредили в Шереметьево.
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов вводились в аэропорту несколько раз в воскресенье, 20 июля. Позже работа воздушной гавани осуществлялась в штатном режиме.
Во второй половине дня запрет на прием и выпуск воздушных судов вновь коснулся Шереметьево, а также аэропортов Внуково и Домодедово. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.