Ограничения на полеты введены в аэропорту Шереметьево

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В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, указал он.

Такие же меры безопасности были объявлены ранее в аэропорту Внуково.

Кроме того, в ночь на 20 июля ограничения на полеты уже вводились в Шереметьево и Внуково. Меры были введены в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе.