20 июля, 11:41Транспорт
Ограничения на полеты отменены в аэропорту Шереметьево
Фото: depositphotos/Shebeko
В столичном аэропорту Шереметьево сняты все ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Все аэропорты принимают и отправляют рейсы", – подчеркнул он.
Кореняко также напомнил, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов.
До этого запрет на работу был также введен в аэропорту Внуково.
В ночь на 20 июля ограничения на полеты уже вводились в Шереметьево и Внуково. Меры были введены в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе.