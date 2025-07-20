Ограничения на полеты отменены в аэропорту Шереметьево

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В столичном аэропорту Шереметьево сняты все ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Все аэропорты принимают и отправляют рейсы", – подчеркнул он.

Кореняко также напомнил, что меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

До этого запрет на работу был также введен в аэропорту Внуково.

В ночь на 20 июля ограничения на полеты уже вводились в Шереметьево и Внуково. Меры были введены в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе.