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20 июля, 22:05

Транспорт

Ограничения на полеты отменены в аэропорту Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном аэропорту Домодедово сняты все ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", – указал он в своем телеграм-канале.

Временный запрет на прием и выпуск воздушных судов вводился в воскресенье, 20 июля, в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово. После этого воздушная гавань Шереметьево возобновила свою работу в штатном режиме.

Ограничения на взлет и посадку самолетов действуют лишь в аэропорту Внуково. До этого, утром воскресенья, там уже вводились аналогичные меры. Но днем того же дня временные ограничения на работу воздушной гавани оказались сняты.

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