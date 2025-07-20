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20 июля, 22:19

Происшествия

Силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:40 до 20:00 по московскому времени уничтожили 9 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

4 дрона удалось ликвидировать над Брянской областью, 2 – над Калужской областью, еще по одному – над столичным регионом, Белгородской и Смоленской областями.

Ранее, с 12:00 до 17:40 воскресенья, 20 июля, ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников. 10 и 8 из них сбиты над Калужской и Смоленской областями, а еще 8 – в небе над столичным регионом.

До этого, в ночь на воскресенье, средства ПВО перехватили и уничтожили 93 вражеских дрона. Большую часть целей удалось сбить в Брянской области, столичном регионе, Калужской, Тульской и других областях.

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происшествия

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