Силы ПВО уничтожили 37 вражеских дронов над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 12:00 до 17:40 по московскому времени уничтожили 37 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

10 из них ликвидировали над Калужской областью, еще 8 – над Смоленской областью. 8 БПЛА уничтожены в небе над столичным регионом, 6 – над Брянской областью, 3 – над Тульской областью, а еще 2 дрона ликвидировали в Орловской области.

До этого, в ночь на воскресенье, 20 июля, средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 93 украинских беспилотника самолетного типа. Большую часть воздушных целей удалось сбить в Брянской области – 38 БПЛА.

Еще 19 дронов ликвидировали в столичном регионе, 11 беспилотников уничтожили в Калужской области, 8 – в Тульской, по 5 – в Орловской и Нижегородской областях, 2 – в Курской области и по 1 – в Белгородской и Рязанской областях.

