Силы ПВО сбили ночью 93 беспилотника над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Прошедшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 93 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области – 38 БПЛА. Еще 19 дронов ликвидировали в столичном регионе, в том числе 16 аппаратов, летевших на Москву.

Кроме того, 11 беспилотников уничтожили в Калужской области, восемь – в Тульской, по пять – в Орловской и Нижегородской областях, два – в Курской области и по одному – в Белгородской и Рязанской областях. Еще три дрона удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной воздушной атаки в регионе не выявили пострадавших или каких-либо разрушений. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

В Московском регионе значительная часть БПЛА была уничтожена над в районе Зеленограда. На местах падения обломков уже работают представители спецслужб. По предварительным данным Сергея Собянина, серьезных повреждений и пострадавших нет.