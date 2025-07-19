ТАСС: ВСУ нанесли удар по Донецку

19 июля, 15:38Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В службах уточнили, что был атакован многоквартирный дом на Университетской улице, прилеты ракет также зафиксированы на территории республиканского травматологического центра.
"Пока подтверждена информация об одном раненом мирном жителе", – указали там и добавили, что удар был нанесен при помощи РСЗО HIMARS.
Ранее четыре человека погибли при атаке ВСУ по Петровском районе Донецка. Украинские военные нанесли удар с помощью ракет шрапнельного типа РСЗО HIMARS, рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, еще четыре человека пострадали. Среди них – две женщины и двое мужчин. Им оказывалась необходимая медпомощь.
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