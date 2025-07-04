Четыре человека погибли при ударе ВСУ по Донецку

Фото: телеграм-канал Readovka

Четыре человека погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Петровскому району Донецка. Удар был нанесен с помощью ракет шрапнельного типа РСЗО HIMARS, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, атака была зафиксирована около 12:00 по местному времени. В результате еще четыре человека получили ранения. Среди них оказались женщина 1961 года рождения, у которой врачи обнаружили травмы тяжелой степени тяжести, а также женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения, получившие ранения средней степени.

Пушилин заверил, что пострадавшие получают необходимую медпомощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления и выразил соболезнования близким погибших.

Ранее в Брянске два жителя оказались ранены из-за удара украинских дронов. Одна пострадавшая получила помощь на месте, вторая госпитализирована. Кроме того, повреждены были фасады и окна двух домов, несколько автомобилей.

До этого еще три человека получили ранения вследствие атаки на автомобиль скорой помощи в центре Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). В момент удара в машине были фельдшер, медсестра и водитель. Всех троих госпитализировали.