Два человека пострадали из-за удара ВСУ по Брянску

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Два мирных жителя получили ранения в результате удара украинских дронов по Брянску. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в телеграм-канале.

По словам главы региона, одной пострадавшей помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Еще она женщина доставлена в больницу.

"Пострадавшим скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана", – указал Богомаз.

Согласно предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна, также ущерб причинен нескольким автомобилям. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

В пятницу, 27 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Брянск, из-за чего пострадали четыре человека. Раненых госпитализировали, врачи оказывали им помощь. Предварительно, в результате атаки повреждения получили более 10 домов и легковушка.