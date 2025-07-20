Собянин: еще два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО сбили один БПЛА противника, летевший на российскую столицу. На месте падения обломков беспилотника работали экстренные службы. Незадолго до этого сообщалось о ликвидации очередной воздушной цели.

На фоне отражения атак БПЛА в столичном регионе в аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется лишь по согласованию с соответствующими органами. Эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

