Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший в сторону Москвы, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На месте падения обломков дрона уже работают специалисты экстренных служб, отметил градоначальник.

Ранее сообщалось об еще одном сбитом беспилотнике противника, который направлялся в сторону столицы. До этого средства ПВО ликвидировали три БПЛА, летевших на Москву.

На фоне отражения атак и ликвидации воздушных целей в столичных аэропортах Внуково и Домодедово продолжают действовать временные ограничения. Прием и выпуск самолет осуществляется лишь по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

