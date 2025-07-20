Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще один вражеский БПЛА, летевший на российскую столицу. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

На место падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб, уточнил мэр Москвы.

До этого российские средства ПВО ликвидировали еще три беспилотника противника, которые летели на столицу. На месте падения обломков БПЛА начали работать экстренные службы.

На фоне отражения атак в ряде аэропортов столичного региона действуют ограничения на выпуск и прием самолетов. Временные меры коснулись воздушных гаваней Шереметьево, Внуково и Домодедово. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

