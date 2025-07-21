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00:08

Транспорт

Аэропорт Шереметьево вновь открыт на прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево отменил ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Теперь воздушная гавань вновь принимает на посадку и отправляет воздушные рейсы в штатном режиме.

Временные ограничения на полеты были введены в Шереметьево вечером 20 июля в связи с очередной попыткой атаки украинских беспилотников в Московском регионе.

Воздушная гавань осуществляла прием и выпуск самолетов по согласованию с соответствующими органами.

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