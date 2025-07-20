РЖД назначила "Сапсан" из Петербурга в Москву из-за отмены авиарейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дополнительный поезд "Сапсан" назначен из Санкт-Петербурга в Москву в связи с отменой части авиарейсов в столицу, сообщила пресс-служба аэропорта "Пулково".

"Поезд № 755. Отправление с Московского вокзала 21 июля в 06:40", – указали там.

Купить билеты можно на официальном сайте перевозчика, либо в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Кроме того, на ночные поезда "С-ЗФПК" были добавлены дополнительные вагоны.

Ранее из-за введенных ограничений авиакомпания "Аэрофлот" скорректировала расписание вылета самолетов. Пассажирам отмененных рейсов было предложено оформить возврат билета или изменить его на последующие рейсы. Подобная возможность распространяется на рейсы, которые выполняются в ближайшие десять дней от даты отмененного вылета.



Временные ограничения продолжают действовать в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

