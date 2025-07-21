Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

К месту падения обломков дронов уже прибыли представители всех необходимых спецслужб, добавил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего к Москве. Таким образом, за ночь силы ПВО ликвидировали уже три дрона в столичном регионе.

Из-за угрозы атаки БПЛА временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский.