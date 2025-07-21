Аэропорт Шереметьево ограничил прием и выпуск рейсов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Столичный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань производит посадку и вылет воздушных судов после согласования с соответствующими органами.

Такие ограничения вводятся в аэропорту из-за угрозы атаки БПЛА в Московском регионе. Сергей Собянин уже сообщал этой ночью об уничтожении вражеского беспилотника, летевшего к столице.

Аналогичные меры безопасности также действуют в аэропортах Внуково и Жуковский.