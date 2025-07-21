Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший в направлении Москвы

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО пресекли очередную попытку атаки вражеского беспилотника на Москву в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения фрагментов беспилотника уже работают специалисты экстренных служб. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Это уже четвертый БПЛА, который был уничтожен в столичном регионе этой ночью. Ранее Собянин сообщал о ликвидации двух дронов на подлете к Москве.

В связи с угрозой атаки беспилотников ограничения на полеты введены во всех столичных аэропортах. При этом Внуково и Шереметьево проводят посадку и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами, а аэропорты Домодедово и Жуковский пока что полностью закрыты на прием и выпуск рейсов.