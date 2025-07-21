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Мэр Москвы

Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, атаковавший Москву, в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем.

Таким образом, этой ночью подразделения ПВО уничтожили уже восемь украинских беспилотников, которые пытались атаковать Москву.

Ограничения на полеты объявлены во всех столичных аэропортах: Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.

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