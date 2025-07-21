Собянин: еще два БПЛА сбиты на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских дрона, атаковавших Москву, утром в понедельник, 21 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще два вражеских беспилотника рядом со столицей. Обломки БПЛА упали в Киевском районе в ТиНАО, туда оперативно прибыли представители спецслужб. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Минувшей ночью российские военные уничтожили в столичном регионе девять вражеских беспилотников. Все они летели в сторону Москвы.