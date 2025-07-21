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21 июля, 06:29

Мэр Москвы

Собянин: силы ПВО сбили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника, атаковавших Москву, утром 21 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, экстренные службы уже работают на месте падения обломков дрона в Киевском районе в ТиНАО. Принимаются все необходимые меры.

Предварительно установлено, что серьезных повреждений и пострадавших не выявлено.

В ночь на понедельник, 21 июля, средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступали.

В связи с угрозой БПЛА этой ночью были введены временные ограничения во всех московских аэропортах. Однако ближе к утру меры безопасности были отменены.

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

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