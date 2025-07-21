02:55Мэр Москвы
Собянин: средствами ПВО уничтожен еще один беспилотник, направляющийся к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы уничтожили очередной украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 21 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
Уточняется, что к месту падения обломков сбитого дрона уже прибыли представители всех необходимых спецслужб.
Это уже девятый беспилотник ВСУ, который был ликвидирован в ночь на 21 июля при попытке атаковать российскую столицу. Ситуация находится под контролем.
Московские аэропорты ввели ограничения на фоне отражения атаки БПЛА. Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский пока что полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.
Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву