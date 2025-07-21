Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО России сбили беспилотник, летевший на Москву, в понедельник, 21 июля, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил градоначальник.

Беспилотники начали атаковать столицу в ночь на 21 июля. В течение суток были уничтожены 14 украинских дронов.

Обломки одного из них упали в Киевском районе ТиНАО, куда оперативно прибыли специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.

После начала атаки столичные аэропорты вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. К настоящему времени они сняты.