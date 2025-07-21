21 июля, 13:21Мэр Москвы
Собянин: летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО России сбили беспилотник, летевший на Москву, в понедельник, 21 июля, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают экстренные службы, добавил градоначальник.
Беспилотники начали атаковать столицу в ночь на 21 июля. В течение суток были уничтожены 14 украинских дронов.
Обломки одного из них упали в Киевском районе ТиНАО, куда оперативно прибыли специалисты экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет.
После начала атаки столичные аэропорты вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. К настоящему времени они сняты.
Собянин: силы ПВО продолжают отражать попытки атаки БПЛА