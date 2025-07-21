Частный дом загорелся в Ивантеевке после падения обломков сбитого БПЛА

Частный дом загорелся в Ивантеевке в городском округе Пушкино после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале

Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Во время падения обломков в доме находился мужчина, который смог самостоятельно эвакуироваться и сейчас находится на осмотре у медиков.

"На месте работают экстренные службы – МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия", – добавил глава региона.

Утром 21 июля силы ПВО сбили два беспилотника, атаковавших Москву. Обломки упали в Киевском районе ТиНАО. Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Спустя некоторое время на подлете к столице были сбиты еще два беспилотника.

Также днем был ликвидирован один дрон, который двигался к Москве, а вечером – еще один. На месте обломков работали сотрудники экстренных служб.