21 июля, 19:49Происшествия
Частный дом загорелся в Ивантеевке после падения обломков сбитого БПЛА
Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Во время падения обломков в доме находился мужчина, который смог самостоятельно эвакуироваться и сейчас находится на осмотре у медиков.
"На месте работают экстренные службы – МЧС, полиция, волонтеры. Специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия", – добавил глава региона.
Утром 21 июля силы ПВО сбили два беспилотника, атаковавших Москву. Обломки упали в Киевском районе ТиНАО. Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет. Спустя некоторое время на подлете к столице были сбиты еще два беспилотника.
Также днем был ликвидирован один дрон, который двигался к Москве, а вечером – еще один. На месте обломков работали сотрудники экстренных служб.