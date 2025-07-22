Пожары начались во дворах частных домов после падения обломков БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских дронов в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Миллерово, Донецк и Азовский район. В результате падения обломков БПЛА во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Аксайского района загорелась трава.

Слюсарь подчеркнул, что возгорания были оперативно потушены. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. На месте падения обломков работают представители муниципалитета.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что над регионом было перехвачено и сбито несколько украинских БПЛА при попытке атаковать промышленное предприятие. В результате случившегося никто не пострадал.

За вечер 21 июля над регионами России были ликвидированы 25 украинских дронов. 12 из них сбили в небе над Ростовской областью, 8 – над Брянской областью, по 2 – над Калужской областью и Подмосковьем, еще 1 – над территорией Крыма.