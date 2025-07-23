Силы ПВО ликвидировали 51 украинский БПЛА над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 51 украинский БПЛА над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

Атака велась с 21:00 до 23:40 по московскому времени во вторник, 22 июля. Большая часть дронов была сбита в небе над Брянской областью – 28 штук, 10 БПЛА – над территорией Курской области, шесть – над Ростовской областью, четыре – в небе над Орловской областью, один БПЛА – над Калужской областью, один – над Тульской областью и еще один БПЛА – над территорией Липецкой области.

Ранее средства ПВО ликвидировали несколько украинских дронов, которые пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. По информации главы региона Вячеслава Федорищева, никто из местных жителей не пострадал.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 22 июля над регионами РФ было сбито 35 украинских БПЛА. Девять из них – над территорией Брянской области.