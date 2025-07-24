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02:29

Происшествия

Дрон ВСУ попал по нефтебазе в Сириусе

Фото: 123RF/Gudella

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал по нефтебазе на федеральной территории (ФТ) "Сириус" ночью в четверг, 24 июля. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин в своем телеграм-канале.

Плишкин подчеркнул, что в Сириусе сохраняется опасность атаки БПЛА. Подробная информация на данный момент не приводится.

Ранее в аэропорту Сочи, который находится рядом с ФТ "Сириус", были введены временные ограничения на работу. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Также Минобороны РФ сообщило о ликвидации 21 украинского дрона над регионами РФ. Два из них – в небе над Краснодарским краем.

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