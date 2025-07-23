Временные ограничения введены в аэропорту Сочи

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Временные ограничения на посадку и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – добавил он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что ФАС планирует провести проверку цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов России. Глава ведомства Максим Шаскольский уточнил, что для системного решения данной проблемы в воздушных гаванях нужно установить бесплатные источники воды на территории перевозочных секторов.

Кроме того, Госдума призвала службу проверить введение аэропортом Пулково платы за посещение зоны курения. Депутаты посчитали, что плата в размере 500 рублей за посещение зоны курения, которая появилась в авиагавани 1 июля, является заградительной и равняется нижней границе штрафа за данное деяние в общественном месте.