ВС РФ сбили 6 управляемых бомб и 256 дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили шесть управляемых авиационных бомб и 256 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также подразделения ВС РФ уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую ракету большой дальности "Нептун". При этом в зоне СВО противник потерял свыше 1 220 военных.

Общие украинские потери в зоне действия группировки войск "Север" составили до 165 военных, "Запад" – до 250, "Юг" – до 145, "Центр" – до 405, "Восток" – до 200, "Днепр" – до 55.

В ночь на среду, 23 июля, над российскими регионами силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 украинских БПЛА. Большая их часть ликвидирована над Тульской областью – 12 дронов. Также ВС РФ уничтожили 11 беспилотников над Ростовской областью, 6 – над Нижегородской, 2 – на Брянской, по 1 – над Курской и Калужской областями.

Ранее, в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени во вторник, 22 июля, российские силы ПВО перехватили 51 украинский БПЛА. Большая часть дронов была сбита в небе над Брянской, Курской и Ростовской областями. Также воздушные цели ликвидировали над Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областями.

Кроме того, ВС РФ освободили населенный пункт Варачино в Сумской области, а также взяли под контроль село Новоторецкое в Донецкой Народной Республике.

