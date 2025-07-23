Российская армия освободила населенный пункт Варачино в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, установить контроль над поселком удалось благодаря подразделениям группировки войск "Север". Они провели активные действия.

Накануне российские бойцы освободили село Новоторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск "Центр".

В течение прошлой недели ВС РФ освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. В частности, группировка войск "Север" заняла село Дегтярное в Харьковской области, подразделения "Юга" взяли под контроль Петровку в ДНР, а военнослужащие "Центра" закрепились в Николаевке, Маяке и Попов Яре.

Группировка "Восток" освободила села Карла Маркса, Воскресенка и Новохатское в ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. Подразделения "Днепра" заняли Каменское Запорожской области.