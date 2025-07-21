ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, была ликвидирована американская многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65.

За прошедшую неделю бойцы РФ освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. В частности, группировка "Север" взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. Подразделения "Юга" закрепились в Петровке в ДНР, а группировка "Центр" освободила Николаевку, Маяк и Попов Яр.

Ранее российские военные поразили газоэнергетические объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, артиллерией, ракетными войсками и ударными дронами. В зоне поражения также оказались пункты временного размещения украинских солдат и иностранных наемников в 133 районах.