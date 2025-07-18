ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов в трех регионах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оперативные сводки Минобороны России.

По данным ведомства, группировка "Север" взяла под контроль село Дегтярное в Харьковской области. Подразделения "Юга" закрепились в Петровке в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка "Центр" освободила Николаевку, Маяк и Попов Яр.

Наибольшего продвижения сумела добиться группировка "Восток", которая взяла под контроль села Карла Маркса, Воскресенку и Новохатское в ДНР, а также Малиновку в Запорожской области. В свою очередь, группировка "Днепр" закрепилась в Каменском Запорожской области.

Тем временем канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за готовность продолжать поддерживать Украину, в том числе путем поставок оружия, сообщает радио КП со ссылкой на Reuters.

Мерц также отметил, что хотел бы получить четкое объяснение того, как именно Штаты могли бы заменить европейское оружие для Украины. Он подчеркнул важность понимания механизмов этого процесса. По мнению политика, это позволило бы повысить давление на Владимира Путина и побудить его к переговорам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинский конфликт удастся урегулировать при достижении соглашения между РФ и США после личной встрече Путина и Трампа. Он считает, что договоренности глав двух государств должны стать "масштабным пакетом", который охватит не только Украину, но и другие вопросы.