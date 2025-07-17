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Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает министерство обороны РФ (МО РФ).

По версии МО, Украина при поддержке западных кураторов размещает емкости с токсичными химикатами в районах боевых действий российских сил. В частности, 3 июля был выявлен факт размещения антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР.

"Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака", – объяснили в министерстве.

Расчет Киева делается на то, чтобы обвинить Москву в умышленной техногенной катастрофе и нанести России репутационный ущерб. В оборонном ведомстве заявили, что использование подобных объектов в военных целях запрещено нормами международного гуманитарного права.

Кроме того, с начала текущего года Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи БПЛА регулярно сбрасывали на позиции Вооруженных сил России (ВС РФ) контейнеры с химическим веществом CS и самодельные боеприпасы с веществом хлорпикрин, подчеркнуло МО.

"В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области", – указали в Минобороны.

Последний раз такой случай произошел 8 июля 2025 года в районе Ивановки в ДНР, где ВСУ сбросили с беспилотника боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофенона. Аналогичные инциденты происходили в районах Донецка и населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск.

Таким образом, у РФ есть неопровержимые доказательства, говорящие о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия со стороны Украины. В частности, в ходе СВО российские военные зафиксировали свыше 500 случаев применения химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, CS), а также отравляющих веществ психотропного (BZ) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).



Также удалось выявить несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства. В прошлом году в районе Авдеевки нашли химлабораторию для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе – на основе синильной кислоты.



В мае текущего года сотрудники ФСБ вместе с представителями Минобороны РФ нашли очередной украинский схрон в районе села Ильинка Кураховского района ДНР. Там найдены самодельные взрывные устройства для сброса с дронов, которые оказались снаряжены пробирками с хлорпикрином.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 355 УК РФ ("Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения").

РФ обратилась в Организацию по запрещению химического оружия с просьбой направить в страну команду экспертов для оказания технического содействия расследования преступлений Украины. Это связано с тем, что ранее представленные доказательства и заключения экспертов остались без внимания организации.

Ранее в Службе внешней разведки России заявляли, что Киев планирует устроить серию резонансных антироссийских провокаций. Украина будет использовать морские мины российского производства, чтобы атаковать чужое судно в Балтийском море. Это может побудить НАТО закрыть стране выход к морю.

