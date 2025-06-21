Медведев: РФ ответит "чистой бомбой" на использование против нее "грязной"

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Россия ответит тактическим ядерным оружием (ТЯО) в случае использования Украиной против РФ "грязной бомбы", заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Это (попытка применить "грязную бомбу". – Прим. ред.) была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у нас хватает", – отметил политик.

По его словам, Киев должен "хорошо представлять", какие в таком случае будут последствия для будущей жизни и экологии Украины.

Медведев также заметил, что команда американского президента Дональда Трампа больше не желает тратить деньги на "чужой" украинский конфликт на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Теперь пусть и разбираются с любимым детищем. Есть только одна очевидная опасность – переход ближневосточного конфликта в глобальный, о чем, кстати, постоянно говорит и сам Трамп", – заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Киев якобы пригрозил за несколько недель создать ядерное оружие. Журналисты утверждали, что у Украины есть необходимые материалы и знания, поэтому страна может создать первую бомбу в короткие сроки.

Однако советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию о планах Украины восстановить запасы ядерного оружия. Он назвал эти сообщения "глупостями", вброшенными в информационное пространство.

При этом Владимир Путин подчеркивал, что использование Украиной "грязной бомбы" против РФ было бы колоссальной и последней ошибкой. Тем не менее президент отметил, что на данный момент у российской стороны нет подтверждений желания Украины нанести удар по территории РФ с применением подобного оружия.