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05 апреля, 10:56

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Мирошник: Украина готова на провокации для срыва переговоров РФ и США

В МИД заявили о готовности Украины к провокациям для срыва переговоров РФ и США

Фото: 123RF/olehslepchenko

Украина готова пойти на любые провокации, чтобы сорвать переговоры России и США. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник написал в телеграм-канале.

Дипломат отметил, что Киев может проводить провокации на своей территории, где никто не будет мешать издеваться над своим населением, детально готовить условия и "транслировать ужасы" на площадки западных спонсоров.

"<...> Не жалея ни женщин, ни детей, и все во имя "глобальных целей" – обвинить Россию и соблазнить США продолжать финансировать кровопролитие", – говорится в публикации.

Ранее Мирошник сказал, что украинская сторона атакой БПЛА на российские объекты показывает отсутствие желания двигаться к урегулированию конфликта. С его слов, Киев нервно реагирует на продолжение диалога Москвы и Вашингтона.

Аналогичное мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила режим украинского президента Владимира Зеленского в отсутствии политической воли к миру.

Спецпредставитель президента РФ Дмитриев сообщил о прогрессе в переговорах по Украине

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